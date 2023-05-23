ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 5,2 oy oranına ulaşan Sinan Oğan, Millet İttifakı’nın kendisini ikna edemediğini ifade edip ikinci turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Bu destekten sonra 7’li koalisyonun bazı destekçileri Oğan’a hakaret ve küfürler etti. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 7’li koalisyonu destekleyenlerden bazılarının kimlere ne için hakaret ve küfür ettiğini sıralayıp hakaret ve küfür çıkmazına değinerek “Sinan Oğan’a ettikleri hakaret ve küfürleri; Kandil elebaşlarına etmiyorlar” dedi. İşte detaylar...