14 Mayısta büyük bir hezimet yaşayan 7li koalisyonda dağılma emareleri gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğandan 5 puan fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tedirginlikle süreci izlerken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 16 Mayısta nispet yaparcasına vekilleriyle fotoğraf paylaştı.CHPyi görülmemiş şekilde oyuna getiren küçük ortakları Kemal Kılıçdaroğlundan 10ar 10ar milletvekilliği kopardıktan sonra kendi gündemlerine döndü. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı yayında kullandığı ifadeler adeta CHPlileri çileden çıkartacak cinstendi. Babacan; Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alıp bu kadar çok milletvekili çıkaramazdı. dedi