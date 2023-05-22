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7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar / 22.05.23

7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar / 22.05.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar / 22.05.23

Sabah 02:32
02

CHP yandaşı Fatih Portakal millet iradesini hazmedemedi! AK Partili seçmene hakaret etti / 22.05.23

Sabah 01:26
03

Gözyaşlarıyla anlattılar! CHP-HDP işbirliğine büyük tepki: Evlatlarımızın kemikleri sızlıyor / 22.05.23

Sabah 03:00
04

İYİ Parti'de 'kurultay' kararı / 22.05.23

Sabah 00:43
05

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gençlerle buluştu! Muhalefete sert tepki: İstedikleri oyu alamadılar diye hakaret ettiler / 22.05.23

Sabah 06:06
06

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Kibir abidelerine 'yeter' diyeceğiz / 22.05.23

Sabah 02:05
07

Mehmet Kalyoncu’dan 100. yıla özel beste / 22.05.23

Sabah 00:58
08

CHP’li belediyelerden afiş skandalı! Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı / 21.05.23

Sabah 01:36
09

Batı’nın bizi Anadolu’dan atma planını 104 yıl önce parçaladık / 21.05.23

Sabah 07:17
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