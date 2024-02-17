Ankara’da 8 yıldır firari olan Emniyet Genel Müdürlüğü eski Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halil İbrahim Yaylagül, saklandığı bağ evinde yakalandı. Yaylagül’ün, Emniyet mahrem yapılanmasındaki kritik konumuna SABAH ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne paralel yapı olarak kurulan sözde Yüksek Emniyet Şurası’nın Ankara koordinatörünün Halil İbrahim Yaylagül olduğu tespit edildi. Türkiye genelinde seçilen üst rütbeli 30 Emniyet Müdürünün Samanyolu Kolejinde yaptığı gizli toplantılarda atama, tayin ve himmet parası konularının masaya yatırıldığı ortaya çıktı. Pensilvanyadan gelen talimatla; 2015 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde örgütün önde gelen rütbeli Emniyet Müdürlerinden Ali Fuat Yılmazer, Yakub Saygılı ve Halil İbrahim Yaylagül’ün, bağımsız milletvekilli adayı olarak seçime girdikleri böylelikle haklarında açılan soruşturma ve mahkeme süreçlerinin sekteye uğratılmasına yönelik yol izledikleri ortaya çıktı. Yaylagül’ün iki çocuğunun Hava Harp Okulundan atılmasının ardından yasadışı yollardan ABD’ye kaçtıkları belirlendi.