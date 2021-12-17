8 yıllık ihanetin devam eden öyküsü! 17-25 Aralık: FETÖ'nün seçim ayarlı operasyonları / 17.12.21

Fetullahçı Terör Örgütünün FETÖ 17 Aralık 2013teki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 17 Aralıkta fitili ateşlenen operasyonlar birer hafta arayla 25 Aralıkta Türk sermayesini hedef almış, 1 Ocakta MİT tırlarının durdurulmasıyla devam etmişti. 30 Mart 2014teki yerel seçimler öncesi peş peşe başlatılan ihanet operasyonları başarısız oldu. Aynı dosyalar 24 Haziran 2018deki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi ABD Mahkemesine taşındı. Dosya operasyonları tutmayınca önce terör eylemleri, ardından FETÖnün 15 Temmuz askeri darbe girişimi devreye sokuldu, sonra da ekonomik krizlerle operasyon çekildi. İşte 8inci yıldönümünde yargı eliyle yapılmaya çalışılan FETÖnün darbe girişimi ve bugüne yansımaları.