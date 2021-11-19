83 milyonun gözünün içine baka baka yalan söyledi! "Başörtüsü yasağına karşıydım / 19.11.21

Soyal medyadan yaptığı helalleşme çıkışıyla tepkilere neden olan CHP lideri Kemal Kılıçoğlu dün gece katıldığı bir programda 83 milyon vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söyledi. Katıldığı canlı yayında bu çıkışıyla ilgili kendisine yöneltilen 28 Şubat süreci mağdurlarıyla, başörtüsü yüzünden dışlananlarla nasıl helalleşeceksiniz sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız, aynı sorunların yaşanmaması için gelecek vizyonu belirlemeliyiz ifadelerini kullandı