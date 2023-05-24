Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayısta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda, Kandilin ve HDPnin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlunu destekleme kararı aldı. Özdağ ve Kılıçdaroğlunun anlaşması koalisyonda büyük krize neden olurken, ilk tepki Gelecek Partisinden geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Twitter hesabından, Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir. paylaşımında bulunarak CHP Genel Başkanına tepki gösterdi. DEVA Partisi kurucularından Tunahan Elmas ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kazanmak için her yolu mübah görenlere girdikleri yolda başarılar dilerim. Bazı yollar bana mübah değil. dedi.