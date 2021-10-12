9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” / 12.10.21

Sabah

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, suç örgütlerini 9 ay boyunca adım adım takip ederek devleti milyonlarca lira zarara uğrattıklarını ortaya çıkardı. Ekipler, engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 20 örgütlü yapı ve 386 kişiye yönelik 28 ilde eş zamanlı “Çekirge” operasyon düzenledi.