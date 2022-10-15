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7/24 Dinle Sabah A Haber muhabiri 1 hafta önce maden ocağını ziyaret etmişti! İşte maden işçilerinin son görüntüleri / 15.10.22
A Haber muhabiri 1 hafta önce maden ocağını ziyaret etmişti! İşte maden işçilerinin son görüntüleri / 15.10.22

A Haber muhabiri 1 hafta önce maden ocağını ziyaret etmişti! İşte maden işçilerinin son görüntüleri / 15.10.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

A Haber muhabiri 1 hafta önce maden ocağını ziyaret etmişti! İşte maden işçilerinin son görüntüleri / 15.10.22

Sabah 01:13
02

Kartal'ın defansı çöktü! Önce Saiss sonra Emrecan / 10.10.22

Sabah 01:03
03

Bakan Dönmez Bartın'daki maden faciasında açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı: 3 hafta önce helalleştik ama... / 15.10.22

Sabah 01:02
04

Bartın Amasra'daki maden faciasından yürek yakan görüntüler! "Ben bu acıya dayanamam" / 15.10.22

Sabah 01:07
05

KYK borçları nasıl silinecek? İşte öğrenim kredisi düzenlemesinin detayları / 15.10.22

Sabah 01:14
06

Bartın'dan İstanbul'a getirilen işçinin eşi konuştu! "Yarı baygın halde benden su istedi" / 15.10.22

Sabah 01:24
07

Fikret Kansız Bartın'daki maden faciasında şehit olmuştu! Acı gerçek ortaya çıktı: Daha 2 ay önce... / 15.10.22

Sabah 01:24
08

Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! İçişleri Bakanı Soylu acı haberi duyurdu: 40 şehidimiz var / 15.10.22

Sabah 02:00
09

Fenerbahçe'de Jorge Jesus’la gelen büyük değişim / 15.10.22

Sabah 00:28
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