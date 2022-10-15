Bartının Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre patlama, saat 18.15 sıralarına eksi 300 kotunda gerçekleşti. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, “Bartın’daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 40’a ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan, A Haber muhabiri Halil Tekin, geçtiğimiz günlerde delege seçimleri nedeniyle gittiği Bartın/Amasra’daki maden ocağında çalışan işçilerin son görüntülerini paylaştı.