CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonundaki gelişmeleri anlatırken darp edilen A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a saldıran şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Vural’a saldıran 3 tutuklu şüphelinin 2 yıl 8 aydan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, A Haber muhabiri Vural’ın, eski Büyükçekmece Belediye görevlisi Hasan Şakir Akkuş’un başörtülü yaşlı bir kadına hakaret etmemesi gerektiği yönünde uyarması sonrası Emre Özer, Yunus Emre Çelik ve Serhat Akgün tarafından fikir ve eylem birliği içerisinde darp edildiği vurgulandı.