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A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarına boğuldu: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık... / 18.10.23

A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarına boğuldu: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık... / 18.10.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarına boğuldu: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık... / 18.10.23

Sabah 03:45
02

Gazze’nin hayat kaynağı tükendi / 18.10.23

Sabah 00:51
03

Putin'den İsrail’in hastane saldırısına tepki! Trajedi korkunç bir olay ve felakettir / 18.10.23

Sabah 00:35
04

Filistinli akademisyen Muhammed Heiji Gazze'nin dramını anlattı, İslam ülkelerine seslendi: Neden korkuyorsunuz? / 18.10.23

Sabah 01:09
05

İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü / 18.10.23

Sabah 00:25
06

BM Genel Sekreteri Guterres: Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum / 18.10.23

Sabah 00:36
07

Arap Birliği 3 günlük yas ilan etti / 18.10.23

Sabah 00:53
08

Heniyye: Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusu ABD'dir / 18.10.23

Sabah 01:05
09

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in hastane saldırısı organize devlet terörüdür / 18.10.23

Sabah 00:37
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