İsrail, Filistine yönelik açık biçimde savaş suçu işlerken, Batı ise tüm katliamları görmezden geliyor. İsrailin Gazzede vurduğu hastanede en az 500 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin çoğunlukla, kadın, çocuk ve yaşlı olduğu belirtildi. İsrailin El-Ehli Hastanesine yaptığı hava saldırısına ilişkin detayları aktaran A Haber sunucusu Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Helvacı: Dünyada gün aymadı hala karanlık, bu fotoğrafların önünde durmakta dahi utanıyorum. Biri buna artık dur desin