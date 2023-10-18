İsrail Gazze Filistin son dakika: İsrail tüm dünyanın gözleri önünde, hiçbir geri adım olmaksızın tarihinin en kanlı Müslüman soykırımına girişti. Gazze topraklarını ele geçirmek için kanlı bir operasyon başlatan İsrail 12 gündür bölgeye ölüm yağdırıyor. Dün akşam saatlerinde Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalayarak çaresizce hastaneye sığınmış olan yaralı kadın ve çocukları vahşice hedef alan kana susamış İsrail, yüzlerce masumu öldürdü. Katliamın ardından İsrail’e destek için ülkeye varan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından gülücüklerle karşılandı. İkili ortak açıklamada bulundu. Biden, Sizin yanınızda olduğumu bizzat göstermek istedim. ifadelerini kullandı. Biden Gazze hastane saldırısında İsrailin suçlu olduğunu reddetti.