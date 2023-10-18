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ABD Başkanı Biden İsrail’in kanlı elini sıkmak için koştu! Gazze katliamının sabahında yüzler gülüyor! / 18.10.23

ABD Başkanı Biden İsrail’in kanlı elini sıkmak için koştu! Gazze katliamının sabahında yüzler gülüyor! / 18.10.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

ABD Başkanı Biden İsrail’in kanlı elini sıkmak için koştu! Gazze katliamının sabahında yüzler gülüyor! / 18.10.23

Sabah 01:18
02

Heniyye: Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusu ABD'dir / 17.10.23

Sabah 01:05
03

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in hastane saldırısı organize devlet terörüdür / 17.10.23

Sabah 00:37
04

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan hastane saldırısına tepki: İsrail kırmızı çizgiyi geçti! / 17.10.23

Sabah 01:11
05

Bakan Fahrettin Koca'dan Gazze açıklaması geldi: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız / 18.10.23

Sabah 01:25
06

Erdoğan: İnsanlık vahşete karşı harekete geçmeli / 18.10.23

Sabah 00:55
07

120 günde 309 terörist etkisiz hale getirildi: Örgüte ağır darbe / 18.10.23

Sabah 01:35
08

Sözün bittiği yer / 18.10.23

Sabah 01:37
09

İndirim çağrımızla fahiş fiyata karşı dalgakıran kurduk / 18.10.23

Sabah 02:33
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