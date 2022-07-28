ABD ekonomisi alarm veriyor! Resesyona girdi: Staglasyon krizi mi geliyor? / 28.07.22

Son dakika haberi...ABD ekonomisi alarm veriyor. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,6 daralmıştı. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde de büyüme beklendiği yerde yüzde 0,9 daralma kaydetti. Böylece iki çeyrek üst üste daralma gösteren ABD ekonomisi resesyona girdi. Temmuz ayı Fed faiz kararı sonrası kameraların karşısına geçen Jerome Powellın ekonominin resesyona girdiğini düşünmediğini ifade etmişti. Resesyonun enflasyonun rekor kırdığı ve Fedin sıkı para politikalarında agresifleştiği ortamda gelmesi ABD ekonomisi için Stagflasyon krizi söylemlerini beraberinde getirdi.