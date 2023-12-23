New York Times, İsrailin Gazzede sivillerin üzerine Vietnamdan bu yana hiç görülmeyen şekilde 1 tonluk bombalar yağdırdığını belgeleriyle haberleştirdi. Haberi CNN de manşetine taşıdı. New York Timestaki bir diğer haberde, 7 Ekimden bu yana katledilen Filistinlilerin sayısının 40 yılda öldürülenlerin tamamından fazla olduğu yazıldı. Washington Post, İsrailin Şifa Hastanesinin altında Hamas tünelleri var yalanını çürüttü. Amerikan Associated Press haber ajansı, Gazzedeki bombardımanın 2nci Dünya Savaşında müttefik güçlerin Almanyayı bombalamasından daha yoğun olduğuna dair uzman görüşü aldı