ABD medyasında dikkat çeken makale: “Afganistan'da demokrasi için yola çıktık ancak..." / 25.08.21

Sabah

ABD’de yayınlanan The American Conservative dergisinden ülkesinin Afganistan politikasına yönelik dikkat çeken bir makale yer aldı. ABD birliklerinin Afganistan’da olduğu sırada dahi Taliban’ın ilerlemeye devam ettiği, yoksulluğun ve ABD destekli hükümetin hayal kırıklığı yaşattığı kırsal alanları ele geçirdiği ve hatta Kandahar şehrine yaklaştığı vurgulanan makalede, “20 yıllık bir işgalin maliyeti bu kadar kolay hesaplanamaz. Afganistan’daki savaşın sonuçları o ülkeyle sınırlı değil, dünyada yankı uyandırdı." denilirken “Afganistan'da demokrasi için yola çıktık ancak elimizdeki daha çok ‘bir eroin toptancısı’ gibi” ifadeleri kullanıldı...