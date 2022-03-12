ABD Rusya’ya karşı sosyal medya savaşı veriyor! TikTok ünlüleri eğitime alındı / 12.03.22

Rusya Ukrayna savaşında 17’nci güne girildi. Rusya, Ukrayna’nın birçok kentinde gerçekleştirdiği bombardımanlarla ağır hasarlara neden olurken Ukraynalı siviller ülkeden tahliye ediliyor. Ülkeyi terk etmeyenler sığınaklarda yaşamanı sürdürürken sosyal medya platformlarında Ukraynalı kullanıcılar, Rusya’nın gerçekleştirdiği yıkıma ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. Moskova yönetimi, sosyal medya platformlarında sahte görüntülerin dolaşıma sokularak manipülasyon çalışmalarına imza atıldığını söylerken ABD’den kritik bir adım atıldı. Beyaz Saray, ABD’li TikTok ünlülerine savaş eğitimi verdi.