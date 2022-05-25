ABD’de bebek maması krizi dinmiyor! Askeri uçaklar devreye girdi / 25.05.22

ABDde bir süredir yaşanan bebek maması krizi giderek büyüyor. Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2sinin yaşamını yitirmesinin ardından Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, mama üreticisi fabrikayı kapatmış ve piyasadaki ürünleri toplatma kararı almıştı. Tedarik zincirindeki aksamanın da devreye girmesiyle ülke genelinde bebek mamasına ulaşım imkansız hale gelirken ABD Başkanı Joe Biden, askeri kargo uçaklarına Avrupa’dan mama sevkiyatı yetkisi verdi. Son olarak ABD Ticaret Komisyonu, konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.