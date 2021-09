ABD'de sel felaketi: Ölü sayısı artıyor! New York metro istasyonu sular altında... / 02.09.21

Sabah

Amerika'nın New York kentinde 7 kişi New Jersey'de ise 1 kişi sel felaketinde hayatını kaybetti. Tropikal İda fırtınası nedeniyle sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı iki şehirde OHAL ilan edildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kasırga için , "Oluşan tehlikeli koşullar nedeniyle tarihi bir hava olayı ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullanırken sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde yolların göle döndüğü, metro istasyonlarının sular altında kaldığı görülüyor.