ABD'deki firari FETÖ'cüden pişkin talep: Türkiye'den maaş istiyormuş / 03.07.22

17-25 Aralık sürecinde FETÖ lideri Fethullah Gülen tarafından AK Partiden istifa ederek ABDnin Pensilvanya eyaletine kaçan Muhammed Çetinin kardeşine verdiği vekaletname ile Türkiyede bulunan emekli maaşını almaya çalıştığı ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ihbar üzerine firari Muhammed Çetin ve kardeşi Hüseyin Çetin hakkında soruşturma başlatıldı. 5 yıl önce hakkında yakalama kararı çıkarılan Muhammed Çetinin kod adının Selçuk olduğu ortaya çıkarken, FETÖnün çekirdek kadrosunda yer alan Naci Tosunla binlerce görüşme yaptığı belirlendi.