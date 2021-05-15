ABD’den garip M-16 savunması! 3200 kilometrelik terör koridoru: TSK'nın ele geçirdiği silahlar ortalığı karıştırdı... / 15.05.21

Terör örgütü PKK’ya yönelik iç güvenlik harekâtlarında ve sınır ötesinde devam eden Pençe harekâtlarında ele geçen çok sayıda ABD yapımı M-16 ve M-15 piyade tüfeklerinin seri ve kafile numaraları alınarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından ABD’ye iletildi. Sandıklar dolusu bu silahlarla ilgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ise garip bir savunma geldi. ABD resmi makamları, seri ve kafile numarası bildirilen silahların tamamının Çekya’ya satıldığını, buradan PKK’nın eline geçmiş olabileceğini belirttiler.