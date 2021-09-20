ABD'nin kalbinde Ayyıldız! SABAH New York'taki Türkevi'nde / 20.09.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 76'ncı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere bugün ABD'nin New York kentine geldi. Erdoğan'ın ziyareti ülkede yaşayan vatansever Türkler için büyük heyecan uyandırırken, vereceği mesajlar da dünya kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Erdoğan'ın ABD çıkarmasında gerçekleştireceği ikili görüşmelerde sürpriz isimlerin yer alacağı ifade ediliyor. Dünya medyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ve açılışını yapacağı Türkevi binasına ilişkin detayları yakından takip ediyor.