Abdullah Avcı'dan Ahmetcan Kaplan sürprizi! Trabzonspor'un Kayserispor 11'i... / 02.10.21

Sabah

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ı yenip ardından Giresunspor ile berabere kalarak çıkışa geçen Kayseri ekibi, son 2 maçında berabere kalan Karadeniz ekibini konuk edecek. Bordo-mavili takımın deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, zorlu müsabaka öncesinde kafasındaki 11'i netleştirdi. Avcı, bir süprize imza atarak stoperde genç savunmacı Ahmetcan Kaplan'a şans verecek.