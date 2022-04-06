Abdurrahim Albayrak, 'Çok üzgünüm' diyerek Sabah Spor'a konuştu: Listemde çok iyi isimler vardı... / 06.04.22

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasarayda aralarında Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançalın da bulunduğu bazı eski yöneticilerin, 30 Nisanda yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday listelerinde yer alamayacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine Abdurrahim Albayrak, Sabah.com.trye çok özel ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, Çok iyi bir ekip kurmuştuk. Bu karardan ötürü çok üzgünüm. Ekibim ile kesinlikle çok başarılı olurduk. ifadelerini kullandı. işte son dakika haberinin detayları...