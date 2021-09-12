Acıların değil şiddetin kurbanı Bergen hakkında az bilinen gerçek! Bergen'i arayıp bunu demiş... / 12.09.21

Sabah

'Acıların kadını' olarak bilinen şiddet kurbanı Bergen ile ilgili az bilinen gerçek! Bergen, sadece 30 yıl yaşadı. Kısacık ömrü boyunca ‘acıların kadını’ olarak anıldı. Bu lakabın sebebi; yaşadığı belalı aşktı. Kendisine defalarca şiddet uygulayan, yüzüne bir kova kezzap atıp gözünün birini kör eden adamı öyle sevdi ki, onu her defasında affetti. Ne acıdır ki, hayatına son veren kurşun da, yine çok sevdiği adamdan geldi