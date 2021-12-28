ACM Airlines’a operasyon! Pilot uyuşturucu ile yakalanmıştı! / 28.12.21

Son dakika haberi: 4 Ağustos’ta Brezilya’nın Fortaleza Havalimanı’nda Türkiye merkezli ACM Airlines isimli özel jet içerisinde bulunan 24 bavuldan 1 ton 304 kilogramlık kokain çıkmasıyla ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Brezilya makamlarınca şartlı salıverilen özel jet pilotu V.D. 26 Aralık tarihinde Fransa üzerinden İstanbul Havalimanı’na giriş yaptığı esnada gözaltına alındı. ACM Airlines şirketinin yöneticilerinin de arasında bulunduğu 6 şüpheli daha Başsavcılıkça yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şirket yöneticilerinin ev ve işyerlerinde arama yapıldığı, çok sayıda evraka incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Toplam 7 şüphelinin işlemleri sürüyor...