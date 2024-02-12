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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde silah sesleri... Özel kalem müdürünü vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı / 12.02.24

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde silah sesleri... Özel kalem müdürünü vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı / 12.02.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde silah sesleri... Özel kalem müdürünü vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı / 12.02.24

Sabah 01:49
02

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu / 12.02.24

Sabah 01:08
03

Murat Kurum duyurdu: Trafik çilesine karşı ilk hamleyi Pendik'te atacağız / 12.02.24

Sabah 06:13
04

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti / 12.02.24

Sabah 02:41
05

Hollanda'da mahkemeden flaş İsrail kararı: F-35 savaş uçağı parçaları... / 12.02.24

Sabah 04:25
06

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında mütalaa verildi: Terörist Ahlam Albashır için rekor ceza istendi / 12.02.24

Sabah 02:57
07

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tüm merak edilenleri anlattı: Bu sadece başlangıçtı... / 12.02.24

Sabah 06:37
08

Hamza Dağ İzmirli gençlerle bir araya geldi: Özgürlük herkesin vazgeçilmezidir / 12.02.24

Sabah 06:14
09

CHP ile DEM’in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun / 12.02.24

Sabah 02:17
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