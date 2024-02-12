CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük makamında belediye işçisi Mikail Güvenir’in 44 silahlı saldırısına uğraması sonucu ağır yaralandı. Ekmek fabrikasında işçi olarak çalışan Güvenir olaydan sonra suç aletiyle birlikte yakalandı. Güdük’ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Suç aletiyle teslim olan Güvenir’in polislere “Dolandırıldım vurdum” dediği öğrenildi. Valilikte olayın alacak-verecek meselesi olduğuna dair yazılı açıklama yaptı.