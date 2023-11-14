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Adil Öksüz’ü saklayan FETÖ’cülerin cezasını Yargıtay onadı / 14.11.23

Adil Öksüz’ü saklayan FETÖ’cülerin cezasını Yargıtay onadı / 14.11.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Adil Öksüz’ü saklayan FETÖ’cülerin cezasını Yargıtay onadı / 14.11.23

Sabah 01:50
02

MSB duyurdu: Kandil ve Hakurk bölgesinde 10 terörist etkisiz / 14.11.23

Sabah 00:26
03

MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Remzi Avcı etkisiz hale getirildi / 14.11.23

Sabah 03:15
04

Zehir tacirlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildi / 14.11.23

Sabah 01:28
05

Siyonist milyarderlerden basına İsrail karartması / 14.11.23

Sabah 01:43
06

‘Soyer, gel de burada yüz’ / 14.11.23

Sabah 01:33
07

Tüp bebek isteyenlere devletten tam destek / 14.11.23

Sabah 02:31
08

Barış için yeni diplomasi atağı / 14.11.23

Sabah 01:46
09

Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat! / 14.11.23

Sabah 03:05
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