15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Hava Üssünden yönettiği belirlenen FETÖnün TSK imamı Adil Öksüz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssünde yakalandıktan sonra Ankarada serbest bırakıldıktan sonra kaçmış, darbenin başındaki sivil FETÖnün imamı olduğu anlaşılınca da bir daha bulunamamıştı. Ankaradan ayrıldıktan sonra Sakarya ve İstanbulda Öksüzü sakladıkları, kaçmasına yardım ettikleri belirtilen 4 sanık hakkında verilen cezalar Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onandı. Sanıklardan Rüştü Karakaya, 22 yıl 6 ay, Zafer Çay 18 yıl 9 ay, Alper Karabulut ise 12 yıl 6 ay Ali Sami Yıldırım ise 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.