Adliyede dehşet: Önce oturup sonra vurdular / 09.10.21

Sabah

Konya’da adliye otopark girişinde silahlı saldırıya uğrayan avukat Aldulkadir İnci (42) dehşet anlarını anlattı. İnci şüphelilerin kendisini kaçırmaya çalıştığını ifade ederek, “Bana adliyeye girme düz devam et dediler. Ben adliyeye gireceğim dedikçe direksiyonu çevirmeye kalktılar. Beni kaçırmaya çalıştılar sonra da bacağımdan vurdular” dedi. Olayı gerçekleştiren şüpheliler İsmail Elmaağaç (21) ve arkadaşı Kadir Öztaş (32) ise ‘kasten yaralama ve cebir şiddet hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.