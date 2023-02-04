İstanbul Adliyesinde bir avukatın davayı kazanabilmek için rüşvet ile mübaşirin dosyayı dışarı çıkarmasını sağlayan ve içine yaklaşık 1.5 milyon dolarlık 24 milyon lira sahte imzalı senet koymasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Vefat eden babalarından borç kaldığı iddiasıyla mağdur edilen ailenin şikayetiyle aralarında mübaşirin de olduğu 8 kişilik suç şebekesi yakalandı. 4 şüpheli tutuklanırken olaya karışan şüpheliler hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianameye mübaşirin dosya alışverişinin adliyedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de girdi. Görüntülerde, mübaşirin yarım gün resmi tatil olan 28 Ekimde yan kalemdeki arkadaşından aldığı dosyayı, adliyeden çıkarıp AVMde bir kişiye verdiği, dosyayı alan aracının da dosyayı avukatın ofisine götürdüğü ve kendi kızına hazırlatıp cirolattığı sahte senetle icra takibi başlattığı anlatıldı. Mübaşirin dosyayı adliyeden çıkartmak için bin lira rüşvet aldığı belirtildi. Aynı avukat, yine iş adamı olan İbrahim Karadumanı 90 milyon liralık sahte senetle icra ettirdiği gerekçesiyle de tutuklanmıştı.