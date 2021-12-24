Adnan Oktar'dan 13 yaşındaki kıza mide bulandıran istismar! Kabus gibi günleri anlattı: Ne isterse yapacaksın... / 24.12.21

Adnan Oktar Suç Örgütüne yapılan operasyonu duyunca İsviçreden uçağa atlayıp İstanbula gelen küçük Serra, annesinin tezgahıyla düştüğü tuzağı ve kedicik olmaktan nasıl kurtulduğunu tek tek anlattı. 13 yaşındayken annesinin aracılığıyla Adnan Oktar tarafından defalarca istismara uğrayan Serranın ifadeleri sonrası havalimanından Türkiyeye giriş yaparken yakalanan anne Dilek Çelikten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kız çocuğunun şikayeti üzerine anne hakkında 30,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.