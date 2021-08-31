Afganistan’da barınak işleten İngiliz asker yüzlerce hayvanı tahliye etti / 31.08.21

Sabah

Afganistan’da Taliban’ın ülke yönetimine el koyduğunu açıklamasının ardından başlayan tahliyeler devam ediyor. Görevli bulunan NATO personeli kargo uçaklarıyla ülkeyi terk ederken emekli bir İngiliz askerin Afganistan’dan ayrılışı büyük ses getirdi. Pen Farthing isimli eski askerin, ülkede kurduğu hayvan barınağında baktığı yüzlerce kedi ve köpekle İngiltere’ye dönerken Afgan personeli geride bırakması tepkiye neden oldu.