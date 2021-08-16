Afganistan’da büyük kaos! Taliban işgalinden kaçanlar izdiham yarattı / 16.08.21

Sabah

Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban militanları, dün akşamüzeri saatleri itibarıyla Başkanlık Sarayı'na girerek yönetime resmen el koydu. NATO kuvvetlerinin ülkeden ayrılmasıyla birlikte ülkedeki varlığını haftalardır giderek tırmanan Taliban militanları, ülkeyi ele geçirdi. Taliban’ın yaptığı açıklamanın ardındansa ülkede büyük bir kaos başladı. Afganistan’dan ayrılmak isteyen insanlar, havalimanına akın etti. Havalimanında büyük bir izdiham yaşanırken, Türkiye'den Kabil’e yapılacak tüm uçuşların da iptal edildiği bildirildi.