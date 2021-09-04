Afganistan'da 'Son kale de düştü' iddiası! Direnişçiler ve Taliban'dan peş peşe açıklamalar! Hükümetin başına geçecek isim de belli oldu / 04.09.21

Sabah

Afganistan'da ele geçirilemeyen son vilayet olan Pencşir'in de Taliban kontrolüne girdiği iddia edildi. Pencşir direnişçilerinin uluslararası sözcüsü ise bu haberlerin Taliban kaynaklı bir propagandadan ibaret olduğunu belirtti, "Direniş sürüyor" dedi. Öte yandan Taliban, Afganistan'da hükümeti kurma çalışmalarına hız verdi. Taliban'ın siyasi kanadının lideri Molla Birader'in Afganistan'ın yeni hükümetine liderlik edeceği belirtiliyor.