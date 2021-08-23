Afganistan'da yaşananlar ile ilgili çok çarpıcı ifadeler: Artık eski Türkiye yok, bu Fransa'yı rahatsız ediyor... / 23.08.21

Sabah

Eski NATO Komutanı Esedullah Oğuz, Afganistan'da yaşananlar ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Oğuz, Pencşir Vadisi'nde Ahmed Mesud'un başlatmaya çalıştığı direnişe Fransa'nın destek vermesine dikkat çekti; "ransa'nın Türkiye ile özel bir sorunu var. Türkiye, kendi bölgesinin dışına çıkarak bir şeyler yapmaya başladı. Türkiye daha önce sınırlıydı. Türkiye artık, Suriye, Libya, Kuzey Irak, Bosna, Somali'de, birçok yerde var. Bu Fransa'yı rahatsız ediyor. Ahmed Şah Mesud'un oğlu onlar için Afganistan'a giriş bileti diye düşünüyorum." dedi. Oğuz, Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolüne dair de önemli ifadeler kullandı.