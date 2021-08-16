Afganistan'dan son dakika haberi: Taliban Başkanlık Sarayı'nda! BM toplanıyor / 16.08.21

Sabah

Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban militanlarının dün akşamüzeri saatleri itibarıyla Başkanlık Sarayı'na girdiği bildirildi. Taliban artık tüm bölgede kontrolü ele alırken, Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay'ın Tacikistan'a kaçtığı iddia edildi. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada Gani'nin uçağının ülkeye inş yapmadığını belirtti. Açıklama yapan Ghani "Daha fazla kan dökülmesini önlemek için gittim" dedi. Başkanlık Sarayı'nı ele geçiren Taliban, bir yandan kamuoyundan güven isterken dünya Kabil'den gelen haberleri endişeyle takip ediyor. BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından acil toplanma kararı aldı.