Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Körfez'e göklerde Türk ürünleri / 13.01.22

Türk savunma sanayi ürünlerinin muharebe sahasındaki başarıları tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. İç güvenlik operasyonlarının yanı sıra sınır ötesi operasyonlarda ortaya konulan üstün performans, Türkiyenin yerli ve milli ürünlerine ilgiyi artırıyor. Bu kapsamda, son yıllarda geliştirilen yerli ve milli ürünler içinde en çok ilgi duyulan ürünlerin başında hava platformları geliyor. İnsansız hava araçlarından Bayraktar TB-2 SİHA, ANKA, KARAYEL-SU SİHA en çok tercih edilen hava ürünleri olurken, TUSAŞın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ geliştirdiği yerli taarruz helikopteri T129 ATAK, genel maksat helikopteri Gökbey, eğitim uçağı Hürkuş ve hafif taarruz uçağı HÜRJET de birçok ülkenin ilgi odağında.