Afrin şehidinin babasından HDP’li Semra Güzel’e tepki! O vekilin Meclis’te olması zorumuza gidiyor / 20.01.22

Adıyaman kırsalında 2016’da PKK’lı terörist sevgilisiyle görüşüp, erzak götüren ve fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel’e bir tepki de Adıyamanlı Afrin şehidinin babasından geldi. Tüm şehit aileleri ve siyasi partilere seslenen şehit babası İmam Sarıaslan, “Eli kanlı terör örgütü PKKya çanak tutan, onların arasında yer alan kişilerin mecliste olması zorumuza gidiyor. Semra Güzelin milletvekilliğinin düşürülmesini istiyoruz. Buradan siyasi partilerin tamamına sesleniyorum; vatanını, bayrağını seven herkes o vekille ilgili fezlekeye ‘Evet’ demeli” şeklinde konuştu.