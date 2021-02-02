Ağız ve diş bakımı nasıl olmalıdır?

Diş Hekimi İrem Erol, ağız ve diş bakımı hakkında bilgiler veriyor: ‘Ağız ve diş bakımına değinecek olursak hastalar genellikle günde iki kere diş fırçalama yapmaktadır. Ancak bu fırçalamanın doğru yapılması önemlidir. Sabah uyandığımızda akşam dişlerimizi fırçalamış olsak dahi dişlerimizin üzerinde bir film tabakası oluşuyor ve bu film tabaka bakteriye alan oluşturuyor. Bu yüzden sabah uyandıktan sonra kahvaltı yapmadan dişleri fırçalamak bu film tabakayı temizleyerek plak oluşumunu ve çürükleri engellemek için gereklidir. Sabah akşam diş fırçalamanın yanı sıra diş ipi kullanımı ve dil üzerindeki bakteriler için dil fırçası kullanımı da yapılmalıdır’.