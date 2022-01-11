Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Ahmet Çalık'tan spor dünyasını yıkan haber... / 11.01.22

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çalık Ankarada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalıkın aracı taklalar atarak tarlaya uçtu. Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalıkın aracın içinde tek olduğu ve olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çalıkın ölümü spor dünyasını yasa boğarken, kazanın detayları da ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun aracında yapılan incelemede yere düşen Konyaspor atkısı dikkat çekti. Öte yandan Konyaspordan da kaza sonrası bir açıklama geldi. İşte Ahmet Çalıkın hayata veda ettiği kaza ile ilgili son dakika gelişmeleri...