Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez... / 11.01.22

Son dakika haberine göre; Ahmet Çalık, nikah tarihi almak için gittiği Ankarada trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdi. Konyasporun yıldız oyuncusunun emniyet kemerinin takılı olmadığı, kemerin yerine toka takılı olduğu öne sürüldü. Türkiyeyi yasa boğan ölüm sonrası görgün tanıkları konuştu. Kaza anını anlatan tanıklardan Zeki Uğur, Çok hızlıydı, beni geçmesi ile takla atması bir oldu dedi. Öte yandan kaza görüntüleri de ortaya çıktı. İşte yıldız futbolcu Ahmet Çalıkın ölümü ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...