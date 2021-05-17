Ahmet Nur Çebi'den SABAH'a özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Fatih Terim sözleri... 'Allah yardım ediyor' / 17.05.21

Son dakika... Beşiktaş, Süper Ligde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Siyah-beyazlıların elde ettiği büyük başarıda Başkan Ahmet Nur Çebinin de payı büyüktü. Beşiktaşta başkan olarak ilk kez böyle bir sevinç yaşayan Çebi, Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğluna özel açıklamalarda bulundu. İyi niyetliyseniz Allah size yardım ediyor diyen Çebi, Fatih Terim için söylediği sözlerin ise yanlış anlaşıldığını ifade etti. Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçınla ise yola devam etmek istediklerini söyledi.