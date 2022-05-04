Aile boyu iyilik! ‘Bizim tatilimiz insanların yüzünü güldürebilmek’ / 04.05.22

Konya’da yaşayan Doğan ailesi 3 yıldır Kızılay Selçuklu teşkilatında gönüllü olarak gece-gündüz iyilik için koşturuyor. Kendi işlerinden arta kalan tüm zamanlarını insanların yaralarına merhem olmak için harcayan Abdullah Doğan ve muhtar eşi Şerife Doğan, “Bu bizi hiç yormuyor aksine dinç oluyoruz. Buraya gelmek için can atıyoruz. Ailecek el ele vererek her işin üstesinden geliyoruz. Bizim tatilimiz buraya gelerek insanların ihtiyaçların karşılamaya çalışmak ve onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak” diye konuştular.