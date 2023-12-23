İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden geçen sene mezun olan Filistinli Khaled Al-Ramlawi, İsrail’in saldırılarında şehit düştü. Ramlawi’nin şehit düşmeden önce kaybettiği kızı Alina ile yaptığı paylaşımında, “Şehit Alina merhametli dost canlısı bir Rabb’e gitti. Aynı kırmızı kıyafetlerle gömüldü. Bunlar İsrail’in bombalamak istediği askeri hedefler mi? “ diye yazdı. Ailesinden 19 kişiyi kaybeden Ramlawi’nin, “İyi değiliz ama imanımızla iyi olmaya çalışıyoruz” sözleri yürekleri burktu.