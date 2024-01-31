AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB başkan adayı Turgut Altınok, sanayi ve ticarette hak ettiği yerde olmayan başkent için dev projesini duyurdu. Altınok, Şimdi vakit Ankara vakti. Başkent’imizin vaktidir. Şimdi yani nasıl bir başkent olsun? Bu başkenti hepimiz tabii üzerimize düşen sorumluluklarla hep beraber gerçekleştireceğiz. Biz hazırız buna. Tecrübelerimizle hazırız, projelerimizde hazırız. Sanayi başkenti Ankara olacak, sonra ticaret, kentsel dönüşüm. Sosyal projeler, Sanayinin başkenti, sosyal projeler ticaretin tarımın sporun başkenti. dedi.