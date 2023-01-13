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7/24 Dinle Sabah AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları / 13.01.23
AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları / 13.01.23

AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları / 13.01.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları / 13.01.23

Sabah 01:18
02

Bakan Soylu'dan terör örgütleri açıklaması: Tamamen bitirilmiştir / 13.01.23

Sabah 01:18
03

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile seyahat süresi 12 dakika olacak / 13.01.23

Sabah 01:18
04

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzaladı! Bakanlıktan 81 ile yeni genelge / 13.01.23

Sabah 01:02
05

Trabzonspor'da Djaniny yolcu! / 13.01.23

Sabah 00:51
06

Domino nakille iki hayat kurtuldu! Dünyada nadir yapılan ameliyat Antalya'da gerçekleştirdi / 13.01.23

Sabah 01:58
07

AK Parti ve MHP başörtüsü değişikliği için yol haritası belirledi / 13.01.23

Sabah 01:45
08

Sürdürülebilirlikte yol haritası Turkuvaz’da çiziliyor / 13.01.23

Sabah 01:09
09

6’lı masanın vaatleri belli oldu: Kriz, kaos ve belirsizlik / 13.01.23

Sabah 02:22
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