Cumhur İttifakı ve 6lı masanın belirleyemediği adayın yarışacağı 2023 Haziran seçimleri ile ilgili kamuoyu araştırmalarına devam eden AK Parti farklı zaman ve bölgelerde seçim anketi yaptırmaya devam ediyor. Buna göre toplumun beklentileri ve oy dağılımına ilişkin verileri anlık olarak değerlendiren AK Partide son seçim anketleri yüz güldürdü. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen hem oy oranlarını hem de görüşlerini değiştirebilecek seçmenin nabzını tuttu. İşte Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için son seçim anketinin oranları