Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candanın, Çankaya Belediyesi’nde çalışırken 7.5 yıllık sürede sadece 60 kez geçtiği, imza föylerinde ise imzası olmadığı tespit edilmişti. AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça, SABAHa yaptığı açıklamada, Tezcan Karakuş Candan sabıkalı CHP zihniyenin çarpık anlayışının sadece bir örneğidir. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bu haksızlığın ve çarpıklığın esas sahibidir ve Tezcan Candan Karakuşun aldığı tüm maaşlarının iadesini istemelidir” ifadelerini kullandı.