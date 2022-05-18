AK Parti Grup Toplantısı'na damga vuran anlar! Başkan Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı / 18.05.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ana muhalefet partisi CHPnin Atatürk Havalimanına yapılacak Millet Bahçesine yönelik eleştirilerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, Bunların derdi Atatürk’ün ismine sahip çıkmak değil. Bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine ‘Mustafa Kemal’in itleri’ diyenlerden hesap sorarlardı. ifadelerini kullandı. Erdoğanın bu sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.