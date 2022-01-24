AK Parti harekete geçti! Sedef Kabaş'a 81 ilde suç duyurusu / 24.01.22

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğana ağır ifadelerle hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş ile canlı yayında hakarete gülümseyen CHP milletvekilleri Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında beklenen suç duyurularını yaptı. İstanbul Adliyesine Kabaş Özkoç ve Erdoğdu hakkında ayrı ayrı şikayet dilekçeleri veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, Büyük Türkiye’nin Büyük Lideri’nin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz” dedi.