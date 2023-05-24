AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2. turuna kısa bir süre kala CHP-HDP ittifakını gizlemeye çalışıp milliyetçi, muhafazakar kesimin oylarını alabilmek için söylem değiştiren 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Turan, sabah.com.tr’ye yaptığı açıklamada, ‘milliyetçilik’ tiyatrosunun tutmayacağını belirterek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na 10 soru yöneltti. CHP’nin seçimin ikinci turunda ‘U’ dönüşü yaptığını ifade eden Turan, “Siyasette hem sağcı hem solcu olunmaz; hem Türk milliyetçisi hem HDP’ci olunmaz; hem dindar hem din diyanet karşıtı olunmaz. Siyasette bir çizginizin, bir siyasetinizin olması gerekir” ifadelerini kullandı.