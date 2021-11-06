AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'dan İYİ Parti'ye 'Lütfü Türkkan' çağrısı: Disiplin sürecini başlatmanızı bekliyoruz / 06.11.21

Bingölde şehit yakını Tahir Gümrene küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkana yönelik tepkiler sürüyor. Lütfü Türkkan, vatandaşlar tarafından Twitterda açılan hashtag ile istifaya davet edilirken, İYİ Partiden henüz net bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili sabah.com.trye özel açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Millet İttifakının bileşenleri vatandaşlarımızdan bekledikleri ilgi ve alakayı görmedikleri her yerde giderek hırçınlaşıyorlar. Kimisi kamu çalışanlarını tehdit ediyor, kimisi hakkını helal etmiyor, kimisi de daha ileri giderek vatandaşa alenen küfür ediyor. Bu dili, bu üslubu kabul etmiyor ve kınıyorum. İYİ Parti yönetiminin disiplin sürecini başlatmasını bekliyoruz. ifadelerini kullandı.