AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Batı'nın 'Savaş mağduru ayrımı' son derece utanç verici / 02.03.22

Son dakika bilgisine göre AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, Batının savaş mağduru göçmenler ile ilgili ırkçı yaklaşımlarına tepki göstererek İnsan haklarında sarışın mavi gözlü, siyah tenli diye ayrım gösterilmez. Ukraynalılara bu kapılar açılırken öte yandan Yunanistanın göçmenleri ölüme iten yaklaşımları devam ediyor. Bu durumda Avrupada insan haklarını savunmanın anlamı kalmaz. Son derece utanç verici. dedi. Çelik ayrıca yaşanan sürecin ortaya koyduğu tabloyu hatırlatarak Türkiyesiz NATO olmaz diye ekledi. İşte son dakika açıklamaları...